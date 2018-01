U.S. Youth National Teams gather for first youth summit camp

The U.S. Youth National Teams have gathered for one massive camp to open 2017.

The U.S. U-16, U-17, U-18, U-19 and U-20 Youth National Teams have joined together for the first ever U.S. Soccer Men’s YNT Summit Camp, which runs from Jan. 2-11 in Lakewood Ranch, Florida. A total of 153 players have joined the camp that will focus on “integration between players, coaches and staff from the five oldest Youth National Teams”.

“I am looking forward to building on the success our Youth National Teams had over the last two cycles (2014-2015 and 2016-2017),” Ramos said. “This first ever Men’s YNT Summit Camp provides all of our teams the opportunity to team build and to continue the development of our style of play in one location together.”

Here’s a full look at the rosters for the camp:

U-20

GOALKEEPERS (4): Eric Lopez (LA Galaxy; Los Angeles, Calif.), George Marks (North Carolina FC; Raleigh, N.C.), Trey Muse (Indiana University; Tukwila, Wash.), Brady Scott (FC Köln/GER; Petaluma, Calif.)

DEFENDERS (12): Gedion Davis (JMG Association Barcelona; Barcelona, Spain), Jaylin Lindsay (Sporting Kansas City; Charlotte, N.C.), Jack Maher (St. Louis FC; Caseyville, Ill.), Mark McKenzie (Wake Forest; Bear, Del.), Glademir Mendoza (Real Salt Lake; Phoenix, Ariz.), Manny Perez (North Carolina State; Garner, N.C.), Matthew Real (Bethlehem Steel FC; Drexel Hill, Pa.), James Sands (New York City FC; Rye, N.Y.), Aedan Stanley (Saintt. Louis FC; Columbia, Ill.), Angel Uribe (Club Tijuana/MEX; San Diego, Calif.), Sam Vines (Charlotte Independence; Charlotte, N.C.), Carson Vom Steeg (Stanford; Santa Barbara, Calif.)

MIDFIELDERS (12): Christian Cappis (FC Dallas; Katy, Texas), Andrew Carleton (Atlanta United FC; Powder Springs, Ga.), Jose Carranza (Unattached; Manassas, Va.), Chris Durkin (D.C. United; Glen Allen, Va.), Anthony Fontana (Bethlehem Steel FC; Newark, Del.), Chris Goslin (Atlanta United FC; Atlanta, Ga.), Brian Perez (Club Tijuana/MEX; San Diego, Calif.), Paxton Pomykal (FC Dallas; Highland Village, Texas), Brandon Servania (Wake Forest; Birmingham, Ala.), Greg Tracey (Colorado Rapids Academy; Arvada, Colo.), Juan Pablo Torres (Lokeren/BEL; Lilburn, Ga.), Noah Verhoeven (Vancouver Whitecaps FC/CAN; Surrey, B.C)

FORWARDS (8): Jonathan Amon (FC Nordsjaelland/DEN; Summerville, S.C.), Simon Becher (Oakwood Academy; Brooklyn, Conn.), Shaft Brewer (RB Leipzig/GER; Sacramento, Calif.), Griffin Dorsey (Indiana University; Evergreen, Colo.), Justin McMaster (Wake Forest; Atlanta, Ga.), Chris Nicola (Pateadores; Vancouver, Wash.), Nebiyou Perry (AIK/SWE; New York, N.Y), Justin Rennicks (Indiana University; Hamilton, Mass.

U-19

GOALKEEPERS (4): Alex Budnik (Sockers FC; Arlington Heights, Ill.), Sam Fowler (Seattle Sounders FC; Issaquah, Wash.), Justin Garces (Atlanta United FC; Miami, Fla.), Johan Penaranda (New York City FC; Long Beach, N.Y.)

DEFENDERS (8): Charlie Asensio (Atlanta United FC; Roswell, Ga.), Sergino Dest (Ajax/NED; Almere-Stad, Netherlands), Jean-Julien Foe Nuphaus (San Jose Earthquakes; San Jose, Calif.), Chris Gloster (Unattached; Montclair, N.J.), Aboubacar Keita (Columbus Crew SC; Columbus, Ohio), Rayshaun McGann (Atlanta United FC; Palm Beach, Fla.), Chris Richards (FC Dallas; Hoover, Ala.), Akil Watts (Portland Timbers; Fort Wayne, Ind.)

MIDFIELDERS (6): Brenden Aaronson (Philadelphia Union; Medford, N.J.), Franuel Amaya (Pateadores; Santa Ana, Calif.), Blaine Ferri (Solar Soccer Club; Southlake, Texas), Richard Ledezma (Real Salt Lake; Casa Grande, Ariz.), Isaiah Parente (Columbus Crew SC; Cleveland, Ohio), AJ Seals (Orlando City SC; Orlando, Fla.)

FORWARDS (6): Ayo Akinola (Toronto FC; Brampton, Ontario), Matt Hundley (Colorado Rapids; Littleton, Colo.), Zyen Jones (Atlanta United FC; Clarkston, Ga.), Josh Penn (Sockers FC; Naperville, Ill.), Jeremy Rafanello (Philadelphia Union; Delran, N.J.), Sebastian Soto (Real Salt Lake; Casa Grande, Ariz.)

U-18

GOALKEEPERS (4): Nick DeFreitas-Hansen (Everton/ENG; Southwest Ranches, Fla.), David Ochoa (Real Salt Lake; Oxnard, Calif,), Kris Shakes (Philadelphia Union; Austin, Texas), Collin Travasos (San Diego Surf Club; Encinitas, Calif.)

DEFENDERS (11): Jacob Akanyirige (San Jose Earthquakes; Pleasanton, Calif.), Julian Araujo (Barca Academy/ESP; Lompoc, Calif.), Nico Benalcazar (New York City FC; Wilton, Conn.), Kwabena Boateng (Sacramento Republic FC; Elk Grove, Calif.), Luke Hansen (Colorado Rapids; Littleton, Colo.), Ian Hoffman (Karlsuher SC/GER; Karlsruher, Germany), Nelson Martinez (D.C. United; Woodbrigde, Va.), David Mendoza (Chicago Fire; Gage Park, Ill.), Jose Olmos (Barca Academy/ESP; Inglewood, Calif.), Leonardo Sepulveda (LA Galaxy; Corona, Calif.), Nick Slonina (Chicago Fire; Addison, Ill.)

MIDFIELDERS (10): Taylor Booth (Unattached; Eden, Utah), Cameron Duke (Sporting Kansas City; Overland Park, Kan.), Hunter George (Sacramento Republic F.C.; Lincoln, Calif.), Roberto Hategan (Sacramento Republic F.C.; Chicago, Ill.), Aidan Morris (Columbus Crew SC; Ft. Lauderdale, Fla.), Owen Otasowie (Wolverhampton Wanderers/ENG; New York, N.Y.), Marcelo Palomino (Houston Dynamo; Houston, Texas), Stuart Ritchie (FC Groningen/NED; Pleaston, Calif.), Lawson Sunderland (Levante/ESP; Portland, Ore.), Will Vint (Manchester United/ENG; Chester, England)

FORWARDS (8): Justin Butler (Bayern Munich/GER; Augsburg, Germany), Quincy Butler (Sacramento Republic F.C.; Sacramento, Calif.), Cameron Harper (Pateadores; Newport Beach, Calif.), Jalen Hawkins (Bayern Munich/GER; Regensburg, Germany), Jake LaCava (Barca Academy/ESP; Gouverneur, N.Y.), Ulysses Llanez (LA Galaxy; Lynwood, Calif.), Axel Picazo (Philadelphia Union; Austin, Texas), Stefan Stojanovic (Sockers FC; Chicago, Ill.)

U-17

GOALKEEPERS (4): Aiden Hanes (Arsenal FC; Riverside, Calif.), John Tyler Harms (Shattuck-Saint Mary’s; Whitefish Bay, Wisc.), Damian Las (Chicago Fire; Chicago, Ill.), Marzuq Puckerin (FC Greater Boston Bolts; Cambridge, Mass.)

DEFENDERS (12): Axel Alejandre (FC United; Chicago, Ill.), Michael Barragan (Atlas/MEX; Guadalajara, Mexico), George Bello (Atlanta United FC; Douglasville, Ga.), Amir Daley (New York Red Bulls; Elmont, N.Y.), Zackery Farnsworth (Real Salt Lake; Sandy Utah), Tayvon Gray (New York City FC; Bronx, N.Y.), Owen Guske (Portland Timbers; Saint Johns, Fla.), Kobe Hernandez (LA Galaxy; Los Angeles, Calif.), Mason Judge (Chargers Soccer Club, Tampa, Fla.), Kenneth Nielsen (Pateadores; Irvine, Calif.), Joseph Scally (New York City FC, Lake Grove, N.Y.), John Tolkin (New York Red Bulls, Chatham, N.J.)

MIDFIELDERS (10): Emmanuel Ameres (Chargers Soccer Club; Palmetto, Fla.), Julian Anderson (Philadelphia Union; Ocean, N.J.), Luis Flores (Shattuck-Saint Mary’s; Half Moon Bay, Calif.), Gilbert Fuentes (San Jose Earthquakes; Tracy, Calif.), Bryang Kayo (D.C. United; Poolesville, Md.), Benjamin Redzic (FC Dallas; Carrollton, Texas), Louis Quin Rogers (De Anza Force; San Jose Calif.), Anthony Rouse (New York Soccer Club; Albany, N.Y.), Adam Saldana (Real So Cal; Panorama City, Calif.), Peter Stroud (New York Red Bulls; Chester, N.J.)

FORWARDS (10): Gianluca Busio (Sporting Kansas City; Greensboro, N.C.), Aboubacar Camara (Philadelphia Union; Philadelphia, Penn.), Cade Hagan (Sockers FC; Naperville, Ill.), Andres Jasson (New York City FC; Greenwich, Conn.), Diego Lopez (FC Golden State; Chino, Calif.), Alfonso Ocampo Chavez (Seattle Sounders FC; Fresno, Calif.), Joshua Pynadath (Ajax/NED; Amsterdam, Netherlands), Giovanni Reyna (New York City FC; Bedford Corners, N.Y.), Wasswa Robbins (Atlanta United FC; Atlanta, Ga.), Ray Serrano (Seattle Sounders FC; Graham, Wash.)

U-16



GOALKEEPERS (2): Gavin Krenecki (Sacramento Republic FC; Fair Oaks, Calif.), Jacob Morris (Real Colorado; Parker, Colo.)

DEFENDERS (8): Adrian Aguilar (LA Galaxy; Los Angeles, Calif.), Mauricio Cuevas (LA Galaxy; Los Angeles, Calif.), Jacob Greene (D.C. United; Crofton, Md.), Isaac Homer (Portland Timbers; Portland, Ore.), Ulysses Martinez (Portland Timbers; Mt. Angel, Ore.), Morris Matthews (New England Revolution; Cambridge, Mass.), Nico McMillan (Seattle Sounders FC; Seattle, Wash.), Casey Walls (San Jose Earthquakes; Mill Valley, Calif.)

MIDFIELDERS (8): Javier Casas (Chicago Fire; Addison, Ill.), Elton Chifamba (Columbus Crew SC Academy; Blacklick, Ohio), Caden Clark (Barca Academy/ESP; Medina, Minn.), Daniel Leyva (Seattle Sounders FC; Seattle, Wash.), Diego Luna (San Jose Earthquakes; Sunnyvale, Calif.), Jack McGlynn (BW Gottschee Academy; Middle Village, N.Y.), Alex Monis (FC United; Naperville, Ill.), Nicholas Pariano (Philadelphia Union; Ann Arbor, Mich.)

FORWARDS (6): Andres Cardinas (Weston FC; Doral, Fla.), Tyler Freeman (Sporting Kansas City; Shawnee, Kan.), Selmir Miscic (Philadelphia Union; Royersford, Pa.), Ricardo Pepi (FC Dallas; McKinney, Texas), Dante Sealy (FC Dallas; Frisco, Texas), Dantouma Toure (Players Development Academy; Trenton, N.J.)