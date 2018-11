Alonso, Harkes, Shea among players hitting the market after MLS teams complete roster moves

With four MLS teams prepare for a place in the 2018 MLS Cup, 19 other organizations are preparing themselves for next season.

Numerous teams have began their roster moves as they head into a busy offseason of free agency and drafts. Diego Fagundez, Luciano Acosta, Walker Zimmerman, Kellyn Acosta, and Jefferson Savarino are some of the talented players who will return to their respective teams next season.

Meanwhile, Joe Bendik, Osvaldo Alonso, Roland Lamah, Ashley Cole, and Brek Shea are a handful of numerous players who have seen their contract options declined.

Here’s a closer look at every teams roster moves so far:

Chicago Fire

Exercised Contracts: Brandt Bronico, Diego Campos, Stefan Cleveland, Jorge Corrales, Raheem Edwards, Nico Hasler, Elliot Collier.

Expired Contracts: Johan Kappelhof, Matt Polster.

Declined Options: Jonathan Campbell, Drew Conner, Michael de Leeuw, Daniel Johnson, Patrick McLain, Yura Movsisyan, Luis Solignac.

Terminated Contracts: None.

Colorado Rapids

Exercised Contracts: Kellyn Acosta, Deklan Wynne, Dillon Serna, Niki Jackson.

Expired Contracts: Andrew Dykstra, Yannick Boli.

Declined Options: Kip Colvey, Mike da Fonte, Giles Barnes, Sam Hamilton, Enzo Martinez, Ricardo Perez, Caleb Calvert, Jack McBean, Edgar Castillo.

Terminated Contracts: None.

Columbus Crew

Exercised Contracts: Jon Kempin, Ben Lundgaard, Alex Crognale, Connor Maloney, Gaston Sauro, Josh Williams, Luis Argudo, Niko Hansen.

Expired Contracts: Milton Valenzuela (Loan, Dec. 31st).

Declined Options: Logan Ketterer, Ricardo Clark, Mike Grella, Adam Jahn, Cristian Martinez.

Terminated Contracts: None.

D.C. United

Exercised Contracts: Luciano Acosta, Jalen Robinson.

Expired Contracts: Darren Mattocks, Oniel Fisher, Travis Worra.

Declined Options: Yamil Asad, Nick DeLeon, Vytautas Andriuskevicius, Kevin Ellis, Ian Harkes, Jared Jeffrey, Dane Kelly, Bruno Miranda, Kofi Opare.

Terminated Contracts: None.

FC Dallas

Exercised Contracts: Jacori Hayes, Ryan Hollingshead, Victor Ulloa, Kyle Zobeck.

Expired Contracts: Tesho Akindele (Pending contract).

Declined Options: Roland Lamah, Maynor Figueroa, Jordan Cano, Kris Reaves, Adonijah Reid.

Terminated Contracts: None.

Houston Dynamo

Exercised Contracts: AJ DeLaGarza, Romell Quioto, Juan David Cabezas, Boniek Garcia, Joe Willis, Eric Bird, Kevin Garcia, Adam Lundqvist, Michael Nelson, Memo Rodriguez.

Expired Contracts: Arturo Alvarez, DaMarcus Beasley, Philippe Senderos, Andrew Wenger, Luis Gil (Loan, Dec. 31st).

Declined Options: Conor Donovan, Leonardo, Adolfo Machado, Dylan Remick, Jared Watts, Mac Steeves.

Terminated Contracts: None.

LA Galaxy

Exercised Contracts: Sebastian Lletget, Daniel Steres, Bradford Jamieson IV, Justin Vom Steeg.

Expired Contracts: Chris Pontius, Dave Romney, Emmanuel Boateng.

Declined Options: Ashley Cole, Rolf Feltscher, Baggio Husidic, Servando Carrasco, Brian Sylvestre, Michael Ciani, Ariel Lassiter, Sheanon Williams.

Terminated Contracts: None.

Los Angeles FC

Exercised Contracts: Lee Nguyen, Walker Zimmerman, Tyler Miller, Mark-Anthony Kaye, Josh Perez, Shaft Brewer Jr.

Expired Contracts: Benny Feilhaber, Jordan Harvey, Dejan Jakovic, Luis Lopez (Loan), Danilo Silva (Loan), Aaron Kovar (Loan).

Declined Options: Marco Urena, Charlie Lyon, Quillan Roberts, Nico Czornomaz, Calum Mallace, James Murphy, Steeve Saint-Duc.

Terminated Contracts: None

Minnesota United

Exercised Contracts: Michael Boxall, Rasmus Schuller, Bobby Shuttlesworth, Carter Manley, Wyatt Omsberg, Collin Marten.

Expired Contracts: Maximiano (Loan), Alexi Gomez (Loan), Eric Miller, Harrison Heath, Johan Venegas.

Declined Options: Matt Lampson, Fernando Bob, Jerome Thiesson, Collen Warner, Bertrand Owundi Eko’o, Frantz Pangop, Alex Kapp.

Terminated Contracts: None.

Montreal Impact

Exercised Contracts: Jason Beaulieu, Maxime Crepeau, James Pantemis, Victor Cabrera, Michael Azira, Ken Krolicki, Jeisson Vargas.

Expired Contracts: None.

Declined Options: Rod Fanni, Bacary Sagna, Louis Beland-Goyette, Michael Salazar, David Choinere.

Terminated Contracts: None.

New England Revolution

Exercised Contracts: Janil Anibaba, Teal Bunbury, Brandon Bye, Luis Caicedo, Scott Caldwell, Cody Cropper, Antonio Delamea, Diego Fagundez, Andrew Farrell, Zachary Herivaux, Brad Knighton, Cristian Penilla, Kelyn Rowe, Matt Turner, Brian Wright.

Expired Contracts: Chris Tierney, Juan Agudelo.

Declined Options: Claude Dielna, Guillermo Hauche, Femi Hollinger-Janzen, Cristhian Machado, Nicolas Samayoa, Mark Segbers.

Terminated Contracts: None.

New York City FC

Exercised Contracts: Jeff Caldwell, Sebastien Ibeagha, Brad Stuver, Daniel Bedoya.

Expired Contracts: Yangel Herrera, Saad Abdul-Salaam.

Declined Options: Kwame Awuah, Maxime Chanot, Tommy McNamara, Ebenezer Ofori, Andre Rawls, Rodney Wallace, Eloi Amagat.

Terminated Contracts: None.

Orlando City

Exercised Contracts: Chris Mueller, Will Johnson, Carlos Ascues, Adam Grinwis, Cristian Higuita, Victor “PC” Giro, Uri Rosell, Mason Stajduhar.

Expired Contracts: Carl Edwards Jr.

Declined Options: Joe Bendik, Richie Laryea, Tony Rocha, Chris Schuler, Jonathan Spector, Scott Sutter, Donny Toia, Jose Villarreal.

Terminated Contracts: None.

Philadelphia Union

Exercised Contracts: Jack Elliott, Keegan Rosenberry, Olivier Mbaizo, Ilsinho, Derrick Jones, Fafa Picault, Cory Burke.

Expired Contracts: John McCarthy, Raymon Gaddis, Warren Creavalle, Borek Dockal (Loan).

Declined Options: Jack McGuire, Richie Marquez, Josh Yaro, Marcus Epps, Fabian Herbers, Adam Najem, Jay Simpson, Fabinho.

Terminated Contracts: None.

Real Salt Lake

Exercised Contracts: Jefferson Savarino, Corey Baird, Andrew Putna, Danilo Acosta, Nick Besler, Sebastian Saucedo.

Expired Contracts: None.

Declined Options: Tony Beltran, Demar Phillips, Luke Mulholland, Sunny, Luis Silva, Connor Sparrow, Shawn Berry, David Horst, Ricky Lopez-Espin.

Terminated Contracts: None.

San Jose Earthquakes

Exercised Contracts: Danny Hoesen, Nick Lima, Florian Jungwirth, Shea Salinas, Andrew Tarbell, Tommy Thompson and Chris Wondolowski, Matt Bersano, Harold Cummings, Paul Marie, Jimmy Ockford, Kevin Partida.

Expired Contracts: Dominic Oduro

Declined Options: Yeferson Quintana, Jahmir Hyka, Chris Wehan;, Danny Musovski, Mohamed Thiaw.

Terminated Contracts: None.

Seattle Sounders

Exercised Contracts: Brian Meredith, Kim Kee-Hee, Chad Marshall, Jordan McCrary, Jordy Delem, Alex Roldan, Cristian Roldan, Harry Shipp, Gustav Svensson, Henry Wingo.

Expired Contracts: None.

Declined Options: Calle Brown, Tony Alfaro, Lamar Neagle, Felix Chenkam, Osvaldo Alonso.

Terminated Contracts: None.

Toronto FC

Exercised Contracts: Caleb Peterson-Sewell, Ashtone Morgan, Drew Moor, Nick Hagglund, Julian Dunn, Jay Chapman, Ryan Telfer, Aidan Daniels.

Expired Contracts: Jason Hernandez, Jordan Hamilton, Auro Jr. (Loan, Dec. 31st), Lucas Janson (Loan, Dec. 31st).

Declined Options: Clint Irwin, Tosaint Ricketts.

Terminated Contracts: Ager Aketxe (Mutual).

Vancouver Whitecaps

Exercised Contracts: Brett Levis, Nicolas Mezquida, David Norman Jr, Yordy Reyna, Erik Hurtado.

Expired Contracts: Brian Rowe, Sean Franklin, Kei Kamara, Cristian Techera, Jordan Mutch (Loan).

Declined Options: Stefan Marinovic, Spencer Richey, Jose Aja, Roberto Dominguez, Aaron Maund, Marvin Emnes, Aly Ghazal, Brek Shea, Myer Bevan.

Terminated Contracts: None.