Updated MLS rosters: Where teams stand heading toward 2020

With the Expansion Draft in the rearview mirror and every MLS team announcing its roster moves this week, we can now take stock on where all 26 MLS teams stand heading into the winter.

Bradley Wright-Phillips, Luis Robles, Miguel Ibarra, Haris Medunjanin and Roman Torres are just some of the players will be in search of new clubs next season after leaving their MLS clubs this week.

Ignacio Piatti, Julian Gressel, Hassani Dotson, and C.J. Sapong are just some of the players who had their contract options picked up for 2020.

There are also several players who are still negotiating with their clubs for potential returns in 2020, including Diego Valeri in Portland and Michael Bradley with Toronto FC.

With a busy offseason continuing to push forward this week, here’s an updated look at every MLS team’s current roster heading into 2020, and every player currently under contract for the upcoming season.

Atlanta United

Goalkeepers: Brad Guzan, Brendan Moore.

Defenders: George Bello, George Campbell, Franco Escobar, Jon Gallagher, Leandro Gonzalez Pirez and Miles Robinson.

Midfielders: Mo Adams, Ezequiel Barco, Andrew Carleton, Luiz Fernando, Julian Gressel, Emerson Hyndman, and Eric Remedi.

Forwards: Lagos Kunga, Josef Martinez, Pity Martinez, Dion Pereira, Tito Villalba.

Chicago Fire

Goalkeepers: Kenneth Kronholm, Gabriel Slonina.

Defenders: : Jonathan Bornstein, Francisco Calvo, Johan Kappelhof, Marcelo, Andre Reynolds II.

Midfielders: Micheal Azira, Brandt Bronico, Raheem Edwards, Przemysław Frankowski, Jeremiah Gutjahr, Fabian Herbers, Álvaro Medran, Djordje Mihailovic.

Forward: CJ Sapong.

FC Cincinnati

Goalkeepers: Jimmy Hague, Ben Lundt, Spencer Richey, Przemysław Tyton.

Defenders: Mathieu Deplagne, Greg Garza, Logan Gdula, Andrew Gutman, Nick Hagglund, Hassan NdamMaikel van der Werff, Kendall Waston.

Midfielders: Fatai Alashe, Frankie Amaya, Leonardo Bertone, Allan Cruz, Joseph-Claude Gyau, Tommy McCabe, Caleb Stanko.

Forwards: Fanendo Adi, Rashawn Dally, Kekuta Manneh, Darren Mattocks.

Colorado Rapids

Goalkeeper: Clint Irwin.

Defenders: Lalas Abubakar, Sebastian Anderson, Kortne Ford, Abdul Rwatubyaye, Keegan Rosenberry, Auston Trusty, Axel Sjöberg, Sam Vines, Danny Wilson, Deklan Wynne.

Midfielders: Kellyn Acosta, Cole Bassett, Jack Price.

Forwards: Matt Hundley, Kei Kamara, Jonathan Lewis, Niki Jackson, Sam Nicholson, Diego Rubio, Andre Shinyashiki.

Columbus Crew

Goalkeepers (2): Jon Kempin, Eloy Room

Defenders (7): Chris Cadden, Waylon Francis, Hector Jimenez, Aboubacar Keita, Jonathan Mensah, Milton Valenzuela, Josh Williams

Midfielders (5): Artur, Luis Diaz, Youness Mokhtar, Pedro Santos, Wil Trapp

Forwards (2): JJ Williams, Gyasi Zardes

FC Dallas

Goalkeepers: Jesse Gonzalez, Jimmy Maurer, Kyle Zobeck.

Defenders: Bressan, Ryan Hollingshead, John Nelson, Callum Montgomery, Reto Ziegler, Reggie Cannon, Matt Hedges,

Midfielders: Bryan Acosta, Pablo Aranguiz, Santiago Mosquera, Michael Barrios, Edwin Cerrillo, Brandon Servania, Paxton Pomykal, Thomas Roberts,

Forwards: Zdenek Ondrasek, Ricardo Pepi, Ewa Twumasi, Dominique Badji, Jesus Ferreira, Jacori Hayes, Francis Atuahene, Bryan Reynolds, Dante Sealy.

D.C. United

Goalkeepers: Chris Seitz.

Defenders: Steven Birnbaum, Oniel Fisher, Joseph Mora, Chris Odoi-Atsem, Donovan Pines.

Midfielders: Paul Arriola, Yamil Asad, Emmanuel Boateng, Russell Canouse, Felipe Martins, Júnior Moreno, Moses Nyeman, Ulises Segura, Griffin Yow.

Forward: Ola Kamara

Houston Dynamo

Goalkeepers: Michael Nelson.

Defenders: Alejandro Fuenmayor, Kiki Struna, Adam Lundkvist, Jose Bizama, Erik McCue, Sam Junqua, Victor Cabrera, Zarek Valentin.

Midfielders: Memo Rodriguez, Tomás Martínez, Tommy McNamara, Niko Hansen, Matias Vera, Boniek García.

Forwards: Mauro Manotas, Christian Ramirez, Alberth Elis, Michael Salazar, Ronaldo Peña, Darwin Quintero.

LAFC

Goalkeepers: Pablo Sisniega.

Defenders: Tristan Blackmon, Mohamed El-Munir, Diego Palacios, Eddie Segura, Danilo Silva, Walker Zimmerman.

Midfielders: Eduard Atuesta, Latif Blessing, Alejandro Guido, Mark-Anthony Kaye.

Forwards: Adama Diomande, Adrien Perez, Josh Pérez, Brian Rodriguez, Diego Rossi, Carlos Vela, Rodolfo Zelaya.

L.A. Galaxy

Goalkeepers: David Bingham, Justin Vom Steeg.

Defenders: Jorgen Skjelvik, Giancarlo Gonzalez, Julian Araujo, Rolf Feltscher, Diedie Traore.

Midfielders: Jonathan dos Santos, Sebastian Lletget, Perry Kitchen, Joe Corona, Efrain Alvarez, Emil Cuello.

Forwards: Cristian Pavon, Ethan Zubak.

Inter Miami CF

Goalkeeper: Bryan Meredith.

Defenders: Grant Lillard, Christian Makoun, Ben Sweat, Alvas Powell.

Midfielders: Lee Nguyen, Luis Argudo, George Acosta, Jay Chapman, David Norman Jr., Matias Pellegrini, Victor Ulloa.

Forwards: Julian Carranza, Jerome Kiesewetter.

Minnesota United

Goalkeeper: Dayne St. Clair.

Defenders: Michael Boxall, Chase Gasper, Brent Kallman, Romain Metanire, Ike Opara, Wyatt Omsberg.

Midfielders: Osvaldo Alonso, Hassani Dotson, Thomas Chacon, Ethan Finlay, Jan Gregus, Kevin Molino, Robin Lod.

Forwards: Angelo Rodriguez, Mason Toye.

Montreal Impact

Goalkeepers: Evan Bush, James Pantemis.

Defenders: Rudy Camacho, Jukka Raitala, Karifa Yao, Jorge Corrales

Midfielders: Bojan Krkic, Clement Bayiha, Mathieu Choiniere, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Romell Quioto, Amar Sejdic, Shamit Shome, Saphir Taider, Lassi Lappalainen.

Forwards: Maxi Urruti,

Nashville SC

Goalkeepers: Adrian Zendejas, Joe Willis.

Defenders: Dave Romney, Daniel Lovitz, Jalil Anibaba, Jimmy Medranda.

Midfielders: Anibal Godoy, Derrick Jones, Dax McCarty, Randall Leal, Hany Mukhtar.

Forwards: David Accam, Cameron Lancaster, Daniel Rios, Abu Danladi.

New England Revolution

Goalkeepers: Matt Turner, Brad Knighton.

Defenders: Brandon Bye, Andrew Farrell, Antonio Delamea, Alexander Buttner.

Midfielders: DeJuan Jones, Carles Gil, Scott Caldwell, Nicolas Firmino, Wilfried Zahibo, Diego Fagundez, Luis Caicedo, Issac Angking, Damian Rivera.

Forwards: Justin Rennicks, Gustavo Bou, Tajon Buchanan, Cristian Penilla, Teal Bunbury.

New York Red Bulls

Goalkeeper: Ryan Meara.

Defenders: Rece Buckmaster, Kyle Duncan, Kemar Lawrence, Aaron Long, Michael Amir Murillo, Sean Nealis, Tim Parker and Amro Tarek.

Midfielders: Cristian Casseres Jr., Sean Davis, Omir Fernandez, Kaku, Ben Mines, Alex Muyl, Danny Royer, Marc Rzatkowski, Florian Valot.

Forwards: Tom Barlow, Mathias Jørgensen, Brian White

NYCFC

Goalkeepers: Luis Barraza, Sean Johnson, Brad Stuver.

Defenders: Alexander Callens, Maxime Chanot, Sebastien Ibeagha, Ronald Matarrita, James Sands, Joe Scally, Anton Tinnerholm.

Midfielders: Justin Haak, Maxi Moralez, Alex Ring, Tony Rocha, Juan Pablo Torres.

Forwards: Valentin Castellanos, Héber, Gary Mackay-Steven, Jesus Medina, Alexandru Mitriță, Ismael Tajouri-Shradi.

Orlando City

Goalkeepers: Brian Rowe.

Defenders: Kamal Miller, Kyle Smith, Robin Jansson, Joao Moutinho.

Midfielders: Sebastian Mendez, Mauricio Pereyra, Robinho.

Forwards: Tesho Akindele, Chris Mueller, Santiago Patino, Dom Dwyer, Josue Colman, Benji Michel, Nani.

Philadelphia Union

Goalkeepers: Andre Blake, Matt Freese, Joe Bendik.

Defenders: Mark McKenzie, Kai Wagner, Raymon Gaddis, Jack Elliott, Matt Real, Olivier Mbaizo.

Midfielders: Cole Turner, Alejandro Bedoya, Brenden Aaronson, Jack De Vries, Warren Creavalle, Anthony Fontana.

Forwards: Kacper Przybylko, Sergio Santos, Andrew Wooten, Cory Burke, Michee Ngalina.

Portland Timbers

Goalkeepers: Jeff Attinella, Aljaz Ivacic.

Defenders: Julio Cascante, Marco Farfan, Larrys Mabiala, Bill Tuiloma, Jorge Villafana, Dario Zuparic, Jorge Moreira.

Midfielders: Dairon Asprilla, Sebastian Blanco, Diego Chara, Tomas Conechny, Andres Flores, Marvin Loria, Andy Polo, Eryk Williamson, Renzo Zambrano.

Forward: Jeremy Ebobisse.

Real Salt Lake

Goalkeepers: David Ochoa, Andrew Putna.

Defenders: Justen Glad, Aaron Herrera, Erik Holt, Nedum Onuoha.

Midfielders: Luis Arriaga, Nick Besler, Damir Kreilach, Everton Luiz, Justin Portillo, Pablo Ruiz, Albert Rusnák.

Forwards: Corey Baird, Sam Johnson, Brooks Lennon, Douglas Martinez, Jefferson Savarino, Tate Schmitt, Julian Vazquez.

San Jose Earthquakes

Goalkeepers: Matt Bersano, JT Marcinkowski, Emi Ochoa, Andrew Tarbell, Daniel Vega.

Defenders: Jacob Akanyirige, Florian Jungwirth, Guram Kashia, Nick Lima, Marcos Lopez, Paul Marie, Tommy Thompson, Casey Walls.

Midfielders: Eric Calvillo, Magnus Eriksson, Luis Felipe, Carlos Fierro, Gilbert Fuentes, Siad Haji, Judson, Vako, Shea Salinas, Jackson Yueill.

Forwards: Cade Cowell, Danny Hoesen, Andy Rios, Chris Wondolowski.

Seattle Sounders

Goalkeepers: Stefan Frei, Trey Muse.

Defenders: Xavier Arreaga, Joevin Jones, Kelvin Leerdam and Nouhou.

Midfielders: Handwalla Bwana, Emanuel Cecchini, Jordy Delem, Danny Leyva, Nicolás Lodeiro, Cristian Roldan, Gustav Svensson.

Forwards: Will Bruin, Justin Dhillon, Jordan Morris, Alfonso Ocampo-Chavez and Raúl Ruidíaz

Sporting KC

Goalkeepers: Eric Dick, Tim Melia.

Defenders: Botond Barath, Matt Besler, Andreu Fontas, Jaylin Lindsey, Luis Martins, Graham Smith, Graham Zusi.

Midfielders: Gianluca Busio, Cameron Duke, Roger Espinoza, Felipe Gutierrez, Felipe Hernandez, Ilie Sanchez, Wan Kuzain Wan Kamal.

Forwards: Gerso Fernandes, Tyler Freeman, Erik Hurtado, Johnny Russell, Daniel Salloi

Toronto FC

Goalkeepers: Alex Bono, Quentin Westberg.

Defenders: Auro Jr., Laurent Ciman, Julian Dunn, Omar Gonzalez, Richie Laryea, Chris Mavinga, Justin Morrow, Eriq Zavaleta.

Midfielders: Nick DeLeon, Marky Delgado, Griffin Dorsey, Tsubasa Endoh, Liam Fraser, Erickson Gallardo, Noble Okello, Jonathan Osorio, Alejandro Pozuelo, Jacob Shaffelburg.

Forwards: Ayo Akinola, Jozy Altidore, Patrick Mullins.

Vancouver Whitecaps

Goalkeeper (3): Maxime Crepeau, Thomas Hasal, Zac MacMath

Defenders (5): Ali Adnan, Derek Cornelius, Jasser Khmiri, Georges Mukumbilwa, Jake Nerwinski

Midfielders (6): Michael Baldisimo, Simon Colyn, Jon Erice, Inbeom Hwang, Andy Rose, Russell Teibert

Forwards (4): Theo Bair, Fredy Montero, Yordy Reyna, Tosaint Ricketts