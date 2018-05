A closer look at announced World Cup squads so far

The 2018 FIFA World Cup may be one month away, but for many countries involved the toughest decisions still are yet to come. Preliminary rosters for 14 of the qualified countries were announced on Monday and will need to be trimmed to 23-men prior to June 14’s opening match in Russia.

With final friendlies coming in the near future, managers of all 32 nations will need to evaluate their talent to choose the best roster possible. Out of the 14 nations announced today, stars like Lionel Messi, Mohamed Salah, Christian Eriksen, and Robert Lewandowski have been chosen for their respective countries.

For the CONCACAF teams, Mexico and Panama announced preliminary squads while Costa Rica unveiled their final roster featuring several MLS regulars. Meanwhile, Brazil also confirmed a final squad featuring stars like Neymar, Philippe Coutinho and Gabriel Jesus.

The 2018 FIFA World Cup kicks off on June 14th and concludes on July 15th throughout Russia.

Here’s a complete rundown of all the preliminary rosters announced so far:

ARGENTINA

Goalkeepers: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Nahuel Guzman (UANL), Franco Armani (River Plate).

Defenders: Gabriel Mercado (Sevilla),Cristian Ansaldi (Torino), Eduardo Salvio (Benfica), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Nicolas Otamendi (Manchester City), German Pezzella (Fiorentina), Federica Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting CP), Ramiro Funes Mori (Everton)

Midfielders: Manuel Lanzini (West Ham), Leandro Paredes (Zenit), Ricardo Centurion (Racing), Maximiliano Meza (Independiente), Lucas Biglia (Milan), Guido Pizarro (Sevilla), Enzo Perez (River Plate), Ever Banega (Sevilla), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Rodrigo Battaglia (Sporting CP), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Cristian Pavon (Boca Juniors), Pablo Perez (Boca Juniors).

Forwards: Paulo Dybala (Juventus), Diego Perotti (Roma), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Lautaro Martinez (Racing), Mauro Icardi (Inter).

AUSTRALIA

Goalkeepers: Brad Jones (Feyenoord), Mitch Langerak (Nagoya Grampus), Mat Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Genk).

Defenders: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Alex Gersbach (Rosenborg), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), Fran Karacic (NK Lokomotiva), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (West Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshoppers), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav), Bailey Wright (Bristol City).

Midfielders: Josh Brillante (Sydney FC), Jackson Irvine (Hull City), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (QPR), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic), James Troisi (Melbourne Victory).

Forwards: Daniel Arzani (Melbourne City FC), Tim Cahill (Millwall), Apostolos Giannou (AEK Larnaca), Tomi Juric (FC Luzern), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Jamie Maclaren (Darmstadt), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Nikita Rukavytsya (Meccabi Haifa).

CROATIA

Goalkeepers: Danijel Subasic (Monaco),Dominik Livakovic (Dinamo), Karlo Letica (Hajduk), Lovre Kalinic (Gent).

Defenders: Borna Barisic (Osijek), Vedran Corluka (Lokomotiv Moscow), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Josip Pivaric (Dynamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Matej Mitrovic (Club Brugge), Zoran Nizic (Hajduk), Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg), Borna Sosa (Dinamo).

Midfielders: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak), Filip Bradaric (Rijeka), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter).

Strikers: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Ante Rebic (Eintracht), Duje Cop (Standard Liege), Ivan Santini (Caen), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke).

DENMARK

Goalkeepers: Kasper Schmeichel (Leicester), Frederik Ronow (Brondby), Jonas Lossl (Huddersfield), Jesper Hansen (FC Midtjylland).

Defenders: Andreas Christensen (Chelsea), Riza Durmisi (Real Betis), Simon Kjaer (Sevilla), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Andreas Bjelland (Brentford), Henrik Dalsgaard (Brentford), Peter Ankersen (FC Copenhagen), Jens Stryger (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich), Nicolai Boilesen (FC Copenhagen).

Midfielders: William Kvist (FC Copenhagen), Thomas Delaney (Werder Bremen), Lukas Lerager (Bordeaux), Lasse Schone (Ajax), Mike Jensen (Rosenborg), Christian Eriksen (Tottenham), Daniel Wass (Celta Vigo), Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton), Mathias Jensen (FC Nordsjaelland), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), Robert Skov (FC Copenhagen).

Strikers: Pione Sisto (Celta Vigo), Nicklas Bendtner (Rosenborg), Andreas Cornelius (Atalanta), Viktor Fischer (FC Copenhagen), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Kasper Dolberg (Ajax), Kenneth Zohore (Cardiff), Martin Braithwaite (Bordeaux).

EGYPT

Goalkeepers: Essam El-Hadary (Al Taawoun), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly), Mohamed Awad (Ismaily).

Defenders: Ahmed Fathi (Al Ahly), Saad Samir (Al Ahly), Ayman Ashraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fath) Ahmed Hegazi (West Brom), Ali Gabr (West Brom), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Karim Hafez (RC Lens), Omar Gaber (LAFC), Amro Tarek (Orlando City).

Midfielders: Mohamed Elneny (Arsenal), Tarek Hamed (Zamalek), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud “Trezeguet” Hassan (Kasimpasa), Amr Warda (Atromitos), Mahmoud Abdel Aziz (Zamalek), Shikabala (Al Raed), Abdallah Said (KuPS), Sam Morsy (Wigan), Kahraba (Ittihad).

Forwards: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al Ahly), Ahmed Gomaa (Al Masry) Ahmed Mahgoub (SC Braga).

ICELAND

Goalkeepers: Hannes Halldorsson (Randers), Runar Runarsson (Nordsjaelland), Frederik Schram (Roskilde).

Defenders: Kari Arnason (Aberdeen), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia), Rurik Gislason (Sandhausen), Sverrir Ingason (Rostov), Hordur Magnusson (Bristol City), Birkir Saevarsson (Valur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Ari Skulason (Lokeren).

Midfielders: Birkir Bjarnason (Aston Villa), Samuel Fridjonsson (Valerenga), Johann Gudmundsson (Burnley), Aron Gunnarsson (Cardiff City), Emil Hallfredsson (Udinese), Gylfi Sigurdsson (Everton), Olafur Skulason (Karabukspor), Arnor Traustason (Malmo).

Forwards: Jon Bodvarsson (Reading), Alfred Finnbogason (Augsburg), Albert Gudmundsson (PSV), Bjorn Sigurdarson (Rostov).

IRAN

Goalkeepers: Alireza Beiranvand (Persepolis), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo)

Defenders: Ramin Rezaeian (Ostende), Voria Ghafouri (Esteghlal), Steven Beitashour (Los Angeles FC), Seyed Jalal Hosseini (Persepolis), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Alsaad), Mohammad Ansari (Persepolis), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Omid Nourafkan (Esteghlal), Saeid AGhaei (Sepahan), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).

Midfielders: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Athens), Ahmad Abdolahzadeh (Foolad), Saman Ghoddos (Ostersunds), Mahdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Notthingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiacos), Ali Karimi (Sepahan), Soroush Rafiei (Al-khor), Ali Gholizadeh (Saipa), Vahid Amiri (Persepolis).

Forwards: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Karim Ansarifard (Olympiacos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen), Kaveh Rezaei (Charleroi).

NIGERIA

Goalkeepers: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United), Francis Uzoho (Deportivo de La Coruna), Dele Ajiboye (Plateau United)

Defenders: William Troost-Ekong (Bursaspor), Leon Balogun (Mainz 05), Ola Aina (Chelsea), Kenneth Omeruo (Kasimpasa), Brian Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv)

Midfielders: John Obi Mikel (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Wilfred Ndidi (Leicester City), Uche Agbo (Standard Liege), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), Joel Obi (Torino), Mikel Agu (Bursaspor)

Forwards: Odion Ighalo (Changchun Yatai), Ahmed Musa (CSKA Moscow), Victor Moses (Chelsea), Alex Iwobi (Arsenal), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Moses Simon (Gent), Junior Lokosa (Kano Pillars), Simeon Nwankwo (Crotone)

PERU

Goalkeepers: Pedro Gallese (Veracruz/MEX), Jose Carvallo (UTC), Carlos Caceda (Municipal)

Defenders: Luis Abram (Velez Sarsfield), Luis Advincula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodriguez (Junior), Anderson Santamaría (Puebla), Miguel Trauco (Flamengo)

Midfielders: Pedro Aquino (Lobos), Wilmer Cartagena (Veracruz), Christian Cueva (Sao Paulo), Edison Flores (Aalborg BK), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes), Sergio Pena (Grenade), Andy Polo (Portland Timbers), Renato Tapia (Feyernoord), Yoshimar Yotún (Orlando City)

Forwards: Paolo Guerrero* (Flamengo), André Carrillo (Watford), Raul Ruidiaz (Morelia), Jefferson Farfan (Lokomotiv Moscow)

*Guerrero is suspended.

POLAND

Goalkeepers: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea City), Lukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczesny (Juventus Turin)

Defenders: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Tomasz Kedziora (Dynamo Kyiv), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jedrzejczyk (Legia Warsaw), Michal Pazdan (Legia Warsaw).

Midfielders: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Pawel Dawidowicz (Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Gornik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznan), Krzysztof Mączynski (Legia Warsaw), Slawomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow), Sebastian Szymanski (Legia Warsaw), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze).

Strikers: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Cracovia), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), Kamil Wilczek (Brøndby IF).

PORTUGAL

Goalkeepers: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting)

Defenders: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luis Neto (Fenerbahce), Mario Rui (Napoli), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marseille), Ruben Dias (Benfica)

Midfielders: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Sporting)

Forwards: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Goncalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (SC Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas), Ronny Lopes (Monaco)

RUSSIA

Goalkeepers: Igor Akinfeev (CSKA Moscow), Vladimir Gabulov (Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrei Lunev (Zenit St. Petersburg).

Defenders: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fedor Kudryashov (all Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moscow), Roman Neustadter (Fenerbahce), Konstantin Rausch (Dynamo Moscow), Andrei Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit St. Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moscow).

Midfielders: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (both CSKA Moscow), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (all Zenit St. Petersburg), Roman Zobnin, Alexander Samedov (both Spartak Moscow), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscow), Alexander Tashaev (Dynamo Moscow), Denis Cheryshev (Villarreal).

Strikers: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moscow), Fyodor Smolov (Krasnodar), Fyodor Chalov (CSKA Moscow).

SOUTH KOREA

Goalkeepers: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu FC).

Defenders: Kwon Kyung-won (Tianjin Quanjian), Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Midfielders: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Kwon Chang-hoon (Dijon FCO), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Chung-yong (Crystal Palace).

Forwards: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Hwang Hee-chan (FC Red Bull Salzburg), Lee Keun-ho (Gangwon FC).

TUNISIA

Goalkeepers: Aymen Mathlouthi (Al-Baten), Moez Ben Cherifia (ES Tunis), Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab), Moez Hassen (Chateauroux).

Defenders: Rami Bedoui (ES Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasimpasa), Dylan Bronn (Gent), Khalil Chammam (ES Tunis), Oussama Haddadi (Dijon) , Ali Maaloul (Al-Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek), Bilel Mohsni (Dundee United).

Midfielders: Mohamed Amine Ben Amor (Al-Ahli SC), Sai-Eddine Khaoui (Troyes), Ahmed Khalil (Club Africain), Ellyes Skhiri (Montpellier), Ferjani Sassi (Al-Nasr), Ghaylene Chaalali (ES Tunis), Mohamed Wael Larbi (Tours), Karim Laribi (Cesena).

Forwards: Anice Badri (ES Tunis), Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ittifaq), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice), Ahmed Akaichi (Al-Ittihad), Wahbi Khazri (Rennes), Saber Khalifa (Club Africain)