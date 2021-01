2021 MLS Draft: SBI's Positional Rankings

The 2021 MLS Draft is here, and SBI has you covered on player rankings by position.

If you want a full rundown of where players are ranked overall, regardless of position, be sure to check out SBI’s Final MLS Draft Big Board. If you are curious about where players might be drafted, be sure to read our Final MLS Mock Draft, with a two-round look at how we see the first 54 selections of the MLS Draft going.

Now, for our final MLS Draft Rankings By Position, here is the full rundown:

SBI’s 2021 MLS DRAFT POSITIONAL RANKINGS

GOALKEEPERS

1. COLIN SHUTLER, Virginia

2. A.J. MARCUCCI, Connecticut College

3. ANDREW PANNENBERG, Wake Forest

4. TOR SAUNDERS, Coastal Carolina

5. T.J. BUSH, James Madison

RIGHT BACK

1. BRET HALSEY, Virginia

2. LOGAN PANCHOT, Stanford

3. JUSTIN MALOU, Clemson

4. JAVAIN BROWN, South Florida

5. IRAKOZE DONASIYANO, Virginia

6. BEN DIROSA, Maryland

7. ERIK ILOSKI, UCLA

8. MARK SALAS, North Carolina

9. SEAN O’HEARN, Georgetown

10. CHRIS GUERREIRO, Simon Fraser

CENTERBACK

1. ETHAN BARTLOW, Washington

2. NABI KIBUNGUCHY, UC-Davis

3. JOSH BAUER, New Hampshire

4. MICHAEL DESHIELDS, Wake Forest

5. AIME MABIKA, Kentucky

6. TALEN MAPLES, SMU

7. LAMINE CONTE, Louisville

8. RIO HOPE-GUND, Georgetown

9. JACKSON RAGEN, Michigan

10. BRANDON HACKENBERG, Penn State

11. C.C. UCHE, Ohio State

12. FREDDY KLEEMAN, Washington

13. IWAN WEBSTER, Maryville

14. ROBIN LAPERT, UConn

15. PIERRE CAYET, Temple

16. MATT CONSTANT, North Carolina

17. SONDRE NORHEIM, Syracuse

18. JOEL HARRISON, Michigan

19. DAVID NORRIS, North Carolina State

20. ELAN KOENIG, Villanova

LEFT BACK

1. JOSH DRACK, Denver

2. AVIONNE FLANAGAN, South Florida

3. MATT DIROSA, Maryland

4. AEDAN STANLEY, Duke

5. JOE HAFFERTY, Oregon State

6. UMAR FAROUK OSMAN, Michigan

7. TOM JUDGE, James Madison

8. MUSA QONGO, Creighton

9. JOHN LEISMAN, Yale

10. GERARDO LOPEZ, Loyola Marymount

DEFENSIVE MIDFIELDER

1. PHILIP MAYAKA, Clemson

2. KAREEM RILEY, Florida Gulf Coast

3. PAPE OUMAR GUEYE, Radford

4. MARCELLO POLISI, Simon Fraser

5. SKYE HARTER, Akron

CENTRAL MIDFIELDERS

1. DANIEL PEREIRA, Virginia Tech

2. LOUIS PEREZ, Central Florida

3. MITCH GUITAR, Wisconsin

4. NICKY HERNANDEZ, SMU

5. GIUSEPPE BARONE, Michigan State

6. ALLEN GAVILANES, Marist

7. GIOVANNI MONTEZDEOCA, North Carolina

8. NOAH JENSEN, Oakland

9. JACK DORAN, Duke

10. CHRISTIAN PINZON, Cal-State Fullerton

WINGERS/WIDE FORWARDS

1. CALVIN HARRIS, Wake Forest

2. KIMARNI SMITH, Clemson

3. DEREK DODSON, Georgetown

4. JOSH PENN, Indiana

5. JUSTIN MCMASTER, Wake Forest

6. RODNEY MICHAEL, UCSB

7. LEROY ENZUGUSI, Drake

8. DANIEL STEEDMAN, Virginia

9. JAMIL ROBERTS, Marshall

10. DIEGO GUTIERREZ, Creighton

STRIKERS

1. ED KIZZA, Pittsburgh

2. DAVID EGBO, Akron

3. DANNY TREJO, CSU-Northridge

4. LUTHER ARCHIMEDE, Syracuse

5. KRISTO STRICKLER, Virginia Tech

6. TOMMY WILLIAMSON, California

7. PRESTON JUDD, Denver

8. SANTIAGO HERRERA, North Carolina

9. NATHANIAL CROFTS, Virginia

10. MARCO GONZALEZ, UNLV