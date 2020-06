Major League Soccer reveals MLS is Back Tournament schedule

You can finally circle some MLS dates on your calendar.

Major League Soccer announced on Wednesday the full schedule, including broadcast details, for next month’s MLS is Back Tournament. The opening game between Inter Miami and Orlando City on July 8 will take place at 8 PM ET, and will be aired on ESPN and TSN. A duel between Nashville SC and the Chicago Fire will immediately follow on the same networks at 10:30 PM ET.

The schedule announcement comes two weeks before the competition is set to begin in Orlando, Florida. The San Jose Earthquakes were the first team to head to the Sunshine State after departing via plane on Wednesday.

Here is the full broadcast schedule for the MLS is Back Tournament, sorted by dates:

JULY 8

Orlando City vs. Inter Miami — 8 pm ET — ESPN, TSN

Nashville SC vs. Chicago Fire — 10:30 pm ET — ESPN, TSN

JULY 9

New York City FC vs. Philadelphia Union — 9 am ET — ESPN, TSN

Montreal Impact vs. New England Revolution — 8 pm ET — TUDN, TSN, TVA

FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps — 10:30 pm ET — TUDN, TSN

JULY 10

Toronto FC vs. D.C. United — 8 pm ET — ESPN, TSN

Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes — 10:30 pm ET — ESPN, TSN

JULY 11

Atlanta United vs. New York Red Bulls — 8 pm ET — FOX, TUDN, TSN

FC Cincinnati vs. Columbus Crew — 10:30 pm ET — FS1, TUDN, TSN

JULY 12

Sporting Kansas City vs. Minnesota United — 8 pm ET — ESPN, TSN

Real Salt Lake vs. Colorado Rapids — 10:30 pm ET — ESPN, TSN

JULY 13

LAFC vs. Houston Dynamo — 8 pm ET — FS1, TUDN, TSN

LA Galaxy vs. Portland Timbers — 10:30 pm ET — FS1, TUDN, TSN

JULY 14

Inter Miami vs. Chicago Fire — 9 am ET — ESPN, TSN

Philadelphia Union vs. Nashville SC — 8 pm ET — TUDN, TSN

Orlando City vs. New York City FC — 10:30 pm ET — TUDN, TSN

JULY 15

Seattle Sounders vs. FC Dallas — 9 am ET — ESPN, TSN

Montreal Impact vs. Toronto FC — 8 pm ET —TUDN, TSN, TVA

Vancouver Whitecaps vs. San Jose Earthquakes — 10:30 pm ET — TUDN, TSN

JULY 16

Atlanta United vs. FC Cincinnati — 9 am ET — ESPN, TSN

D.C. United vs. New England Revolution — 8 pm ET — FS1, TUDN, TSN

Columbus Crew vs. New York Red Bulls — 10:30 pm ET — FS1, TUDN, TSN

JULY 17

Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids — 8 pm ET — ESPN, TSN

Real Salt Lake vs. Minnesota United — 10:30 pm ET — ESPN, TSN

JULY 18

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — 8 pm ET — ESPN 2, TSN

LAFC vs. LA Galaxy — 10:30 pm ET — ESPN, TSN

JULY 19

New York City FC vs. Chicago Fire — 8 pm ET — FS1, TSN

Philadelphia Union vs. Chicago Fire — 10:30 pm ET — FS1, TSN

JULY 20

Orlando City vs. Nashville SC — 9 am ET — ESPN, TSN

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — 8 pm ET — TUDN, TSN

Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes — 10:30 pm ET — TUDN, TSN

JULY 21

Toronto FC vs. New England Revolution — 9 am ET — ESPN, TSN

Atlanta United vs. Columbus Crew — 8 pm ET — TUDN, TSN

Montreal Impact vs. D.C. United — 10:30 pm ET — TUDN, TSN, TVA

JULY 22

Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City — 9 am ET — ESPN, TSN

FC Cincinnati vs. New York Red Bulls — 8 pm ET — ESPN, TSN

Colorado Rapids vs. Minnesota United — 10:30 pm ET — ESPN, TSN

JULY 23

LA Galaxy vs. Houston Dynamo — 8 pm ET — FS1, TUDN, TSN

LAFC vs. Portland Timbers — 10:30 pm ET — ESPN 2, TSN

JULY 25-28

Round of 16 Doubleheaders — TBD — TBD

JULY 30-AUGUST 1

Quarterfinals — TBD — TBD

AUGUST 5-6

Semifinals — TBD — TBD

AUGUST 11

Final — 8 pm ET — TBD